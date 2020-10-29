函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    テニス

    テニス 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    コロナ禍中のハロウィーン　函館市内で盛り上がり

    コロナ禍中のハロウィーン　函館市内で盛り上がり

    観光客へ周知　コロナ警戒ステージ２で渡島振興局

    観光客へ周知　コロナ警戒ステージ２で渡島振興局

    丸井でおせち料理の受け付け始まる　小さいおせち人気

    丸井でおせち料理の受け付け始まる　小さいおせち人気

    コンサート中の大地震、円滑に避難　市民会館で訓練

    コンサート中の大地震、円滑に避難　市民会館で訓練

    北海道道新幹線　昼に木古内駅停車を　木古内町長がＪＲ北海道に要望書

    北海道道新幹線　昼に木古内駅停車を　木古内町長がＪＲ北海道に要望書

    ハコバで個展開催中の安田さんが絵画教室　１１月３、２３日に

    ハコバで個展開催中の安田さんが絵画教室　１１月３、２３日に

    一般男子は藤澤・藤原Ｖ　ソフトテニス柳沢勝杯

    一般男子は藤澤・藤原Ｖ　ソフトテニス柳沢勝杯

    スプレッド・イーグル　最終戦勝利で３位　２部セカンド６位

    スプレッド・イーグル　最終戦勝利で３位　２部セカンド６位

    全米オープン優勝たたえる　道が大坂選手に表彰状

    全米オープン優勝たたえる　道が大坂選手に表彰状

    湯川小の学校給食に異物混入　今年度２例目

    湯川小の学校給食に異物混入　今年度２例目

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    10月29日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    10月29日のイベント情報

    2020年10月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク
    ハコラク