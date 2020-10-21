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テニスの高体連函館支部選抜大会は１５、１６の両日、千代台公園テニスコ...
テニスの高体連函館支部選抜大会が１４日、千代台公園テニスコートで開幕...
ソフトテニスの第２回夏季交流大会（函館ソフトテニス連盟主催）がこのほ...
テニスの村岡杯ミックスダブルス（函館テニス協会主催）が８月２３日、千...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会は最終日の２８日、千代台公園テニ...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会が２６日、千代台公園テニスコート...
テニスの夏季オープンダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千...
日本女子テニス連盟北海道支部函館地区（半海洋子地区長）は１９日、千代...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍で展覧会など...
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函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・田中優太農務課...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）」は...
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