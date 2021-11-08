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水泳の学童記録競技大会（函館水泳協会主催）が８日、函館市民プールで開...
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【帯広】全道中体連の水泳は７月２４～２５日、帯広の森市民プールで行わ...
水泳は１６～１８日、函館市民プールで行った。各支部予選で標準記録を突...
函館市中体連の水泳がこのほど、函館市民プールで開かれた。男女約６０人...
水泳は２３日、函館市民プールで行った。女子５０メートル自由形で吉田琴...
函館短大（猪上徳雄学長）は、函館在住で全盲の水泳選手、山本浩二さんを...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１月１日午後２時半から函館市民プー...
新型コロナウイルスの影響で臨時休館していた函館市民プール（千代台町２...
３日から臨時休館している函館市民プール（千代台町）は、４月９日から営...
不登校、高校中退者、ひきこもりに悩む人や支援者を対象とした「北星余市...
函館の幕末から戦後まで約１００年間に製作・撮影された、函館古地図や古...
【北斗】市は、１０月から実証運行を開始した北斗市巡回ワゴンの利用状況...
北海道労働者福祉協議会と労働者福祉中央協議会、北海道労働金庫は９～１...
北海道と双璧をなす国内屈指の観光地、沖縄。魅力はさまざまある中でも「...
新体操の高体連秋季大会が１０月３１日、遺愛高体育館で行われた。個人競...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は１日、古典の日朗読会「平安絵巻の世界...
法務局なんでも相談、１１月８日付 タイトル 「女性の人権ホットライ...
【札幌】バスケットボールの第７４回北海道高校選手権大会兼全国高校選手...
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