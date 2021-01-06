この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【北斗】来季サッカーＪ２のＦＣ琉球に入団する北斗市出身の澤田将（しょ...
フットサルの函館地区Ｕ－１２大会が１２、１３の両日、北斗市総合体育館...
北斗市出身のプロサッカー選手、田島翔（３７）がこのほど、イタリア半島...
フットサルの第３２回全道ユース（Ｕ―１８）選手権大会兼第８回全日本ユ...
女子高校サッカーの公式戦出場を目指して函商５人と知内１人が今秋から本...
中学生サッカーの函館地区カブスリーグＵ―１５（函館地区サッカー協会主...
ユース（Ｕ－１８）フットサルの第３２回全道選手権大会兼第８回全日本大...
サッカーの秋季Ｕ―１４イーグルカップ（スプレッド・イーグルＦＣ函館主...
８月下旬から約２カ月にわたって道南各地で開かれたサッカーの第１２回道...
【鹿部など】フットサルの第３２回全道ジュニアユース（Ｕ―１５）大会函...
函館市内の６団体が加盟する市各種団体連絡協議会（永澤和枝会長）は、１...
函館市美原４のクレープ店「絹焼包み月の雨」に、道内初をうたうクレープ...
函館市本通２のアップルムーン絵画工房（三浦卓也代表）の作品展が、函館...
【七飯】七飯町内でビーツなどの西洋野菜や道南ブランド米の「ふっくりん...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の外崎智文さん（食品科学科３年）...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
【東京】高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手権大会（日本バレ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染...
函館出身で高知県在住の歌手、う～みさんが、歌手活動２０周年記念ＣＤア...