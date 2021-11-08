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道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
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函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は２、３の両日、根崎公園アーチェ...
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【福井】全国高校総体の自転車は２３日、福井県大野市特設ロードレース・...
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不登校、高校中退者、ひきこもりに悩む人や支援者を対象とした「北星余市...
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