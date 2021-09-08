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米国発祥の新しいスポーツ「カンジャム」を道南でも広めようと、国内初の...
【福井】全国高校総体の自転車は２２日、福井競輪場で男女計１０種目を行...
【福井】全国高校総体（インターハイ）の自転車競技が２２日、福井競輪場...
【福井】全国高校総体の自転車は２１日、福井競輪場で男女計１１種目を行...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
【福井】全国高校総体の自転車は２０日、福井競輪場で開幕した。男子ケイ...
２０日から福井県で開かれる全国高校総体（インターハイ）の自転車に函大...
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渡島総合振興局は、渡島管内の魅力を発信する動画の秋編「ＪＯＭＯＮ渡島...
【上ノ国】光る絵本展プペルバスｉｎ北海道ひやま事務局（木村侑代表）は...
函館市陣川町にある史跡四稜郭で、駐車場横の畑に植えたヒマワリが見頃を...
【乙部】岩盤崩落で町内鳥山―館浦間の国道２２９号が通行止めとなってい...
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陸上の道南高校新人大会（道南陸協、高体連函館支部主催）が８月２８、２...
函館アーチェリー協会（見付宗弥会長）は、１０月２、３の両日、根崎公園...
軟式野球の第２１回理事長杯大会（函館軟式野球連盟主催）１、２部の決勝...