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    【地震情報】スポーツ大会の中止・延期相次ぐ　施設の利用中止も

    　北海道胆振東部地震の影響で、８、９日に予定されていた北海道レディースバドミントン大会（函館アリーナ）、全国クラブチームサッカー選手権北海道大会（函館フットボールパーク）、秋季高校野球支部予選（９日開幕、オーシャンスタジアム）など、各競技の大会が相次ぎ延期、中止となる。９日から１１日まで開催予定だったナイター競輪の「スポーツニッポン杯争奪戦」（ＦI）も取りやめ、函館競輪場やサテライト松風で場外発売（岐阜競輪）も中止。スポーツ施設は８日から営業を開始する。ただ、電力の消費量が多い函館市民プールやナイター設備のある施設の夜間は当面の間、利用できない。（小林省悟、佐々木　司）

    ◆８、９日予定で中止、延期になった大会
    【野球】
    ▼第４回道南うみ街信用金庫杯少年野球大会（１５日に変更・会場未定）
    ▼第７１回秋季北海道高校野球大会函館支部予選（１０日開幕・オーシャンスタジアム）
    【サッカー】
    ▼全道少年（Ｕ―１１）８人制サッカー大会（１０月１１、１２日予定・会場未定）
    ▼高円宮杯ＪＦＡ　Ｕ―１８サッカー２０１８北海道道南ブロックリーグ第１３節（１７日予定・函館フットボールパーク）
    ▼第２５回全国クラブチーム選手権北海道大会（未定）
    ▼道カブスリーグ第１０節（未定）
    【バドミントン】
    ▼第４７回北海道レディースバドミントン競技大会（中止）
    【バレーボール】
    ▼第３８回道新カップ函館地区予選大会（未定）
    【テニス】
    ▼函館小樽対抗戦（中止）
    【柔道】
    ▼青函対抗大会（中止）
    【体操、新体操】
    ▼道南ジュニア体操・新体操大会（未定）

    ◆８日以降のスポーツ施設利用状況

    ▼函館アリーナ（８日から通常営業）
    ▼千代台公園陸上競技場（同）
    ▼オーシャンスタジアム（同）
    ▼根崎公園野球場（同）
    ▼千代台公園テニスコート（８日から営業するが、夜間不可）
    ▼千代台公園弓道場（同）
    ▼昭和公園庭球場（夜間利用可能）
    ▼函館市民プール（電力消費量が多いため利用不可）
    ▼函館フットボールパーク（停電のため利用不可）
    ▼西桔梗野球場（同）
    ▼北斗市総合体育館（同）
    ▼北斗市スポーツセンター（同）
    ▼同市民プール「かみんぐ」（同）
    ▼北斗市第２市民プール（同）
    ▼浜分体育センター（同）
    ▼久根別体育センター（同）
    ▼茂辺地体育センター（同）
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