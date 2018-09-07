北海道胆振東部地震の影響で、８、９日に予定されていた北海道レディースバドミントン大会（函館アリーナ）、全国クラブチームサッカー選手権北海道大会（函館フットボールパーク）、秋季高校野球支部予選（９日開幕、オーシャンスタジアム）など、各競技の大会が相次ぎ延期、中止となる。９日から１１日まで開催予定だったナイター競輪の「スポーツニッポン杯争奪戦」（ＦI）も取りやめ、函館競輪場やサテライト松風で場外発売（岐阜競輪）も中止。スポーツ施設は８日から営業を開始する。ただ、電力の消費量が多い函館市民プールやナイター設備のある施設の夜間は当面の間、利用できない。（小林省悟、佐々木 司）



◆８、９日予定で中止、延期になった大会

【野球】

▼第４回道南うみ街信用金庫杯少年野球大会（１５日に変更・会場未定）

▼第７１回秋季北海道高校野球大会函館支部予選（１０日開幕・オーシャンスタジアム）

【サッカー】

▼全道少年（Ｕ―１１）８人制サッカー大会（１０月１１、１２日予定・会場未定）

▼高円宮杯ＪＦＡ Ｕ―１８サッカー２０１８北海道道南ブロックリーグ第１３節（１７日予定・函館フットボールパーク）

▼第２５回全国クラブチーム選手権北海道大会（未定）

▼道カブスリーグ第１０節（未定）

【バドミントン】

▼第４７回北海道レディースバドミントン競技大会（中止）

【バレーボール】

▼第３８回道新カップ函館地区予選大会（未定）

【テニス】

▼函館小樽対抗戦（中止）

【柔道】

▼青函対抗大会（中止）

【体操、新体操】

▼道南ジュニア体操・新体操大会（未定）



◆８日以降のスポーツ施設利用状況



▼函館アリーナ（８日から通常営業）

▼千代台公園陸上競技場（同）

▼オーシャンスタジアム（同）

▼根崎公園野球場（同）

▼千代台公園テニスコート（８日から営業するが、夜間不可）

▼千代台公園弓道場（同）

▼昭和公園庭球場（夜間利用可能）

▼函館市民プール（電力消費量が多いため利用不可）

▼函館フットボールパーク（停電のため利用不可）

▼西桔梗野球場（同）

▼北斗市総合体育館（同）

▼北斗市スポーツセンター（同）

▼同市民プール「かみんぐ」（同）

▼北斗市第２市民プール（同）

▼浜分体育センター（同）

▼久根別体育センター（同）

▼茂辺地体育センター（同）