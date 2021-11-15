函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    武道・格闘技

    弓道連盟が第Ⅱ期教室の参加者募集

    [ 武道・格闘技 ]

    　函館市弓道連盟（北山通泰会長）は、１０月から千代台公園弓道場で初心者...

    弓道連盟が第Ⅱ期教室の参加者募集
    武道・格闘技 記事一覧へ

    最新記事

    パークゴルフ記録・ラストコール杯

    [ 球技その他 ]

    　◇ラストコール杯（７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） 　▽男子　①...

    パークゴルフ記録・ラストコール杯

    健康ガイド／１１月１７日～２３日

    [ 健康ガイド ]

    　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽１９日...

    健康ガイド／１１月１７日～２３日

    【速報】道内で３人感染

    [ 社会 ]

    　【札幌、旭川】道などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表...

    【速報】道内で３人感染
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    自宅に放火した男の裁判員裁判開始　被告の男、起訴内容認める

    自宅に放火した男の裁判員裁判開始　被告の男、起訴内容認める

    コロナを吹き飛ばせ　道南リング厚沢部大会

    コロナを吹き飛ばせ　道南リング厚沢部大会

    江差町と明治安田生命が包括連携協定

    江差町と明治安田生命が包括連携協定

    パークゴルフ記録／厚沢部町協会１１月例会

    パークゴルフ記録／厚沢部町協会１１月例会

    パークゴルフ大会記録／木古内町で２大会

    パークゴルフ大会記録／木古内町で２大会

    パークゴルフ記録・ラストコール杯

    パークゴルフ記録・ラストコール杯

    健康ガイド／１１月１７日～２３日

    健康ガイド／１１月１７日～２３日

    町村ガイド・一般（１６日～１８日）

    町村ガイド・一般（１６日～１８日）

    町村ガイド・健康（１６日～１８日）

    町村ガイド・健康（１６日～１８日）

    【速報】道内で３人感染

    【速報】道内で３人感染

    最新動画

    ガトー・アンティーク／シンプルで食べやすいケーキを

    イエローウィン／まつ毛パーマとネイルのサロン

    こっしーのおみせ／居心地の良い癒やしの場所に

    ｇｙｏｇｙｏ／水産物卸売業者直営店の刺身定食

    お持ち帰り専門店　こん堂／黒毛和牛の煮込み料理を気軽に

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月14日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月15日のイベント情報

    2021年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト