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〇…秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、函館市などは２８日...
今月１日付で函館税関長に就いた佐野泰昭氏（５７）が２８日、函館市海岸...
北海道を含む１９都道府県に発令されていた新型コロナウイルス対策の緊急...
第一交通産業グループのことぶき第一交通（函館市広野町）と美咲第一交通...