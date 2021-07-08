この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館市中体連の剣道は６月２８日、椴法華中で行った。団体戦は男子のみ５...
【森】渡島中体連の剣道は２３日、サンビレッジ森で団体戦と個人戦を行っ...
【福島】２１日に発表された大相撲名古屋場所の番付編成会議で、福島町職...
弓道は１６～１８日、函館アリーナで個人戦と団体戦を行い、女子団体戦で...
【写真特集】高体連弓道全道大会団体戦（函館アリーナ）...
【苫小牧】高体連全道大会剣道は１６～１８日、苫小牧市総合体育館で団体...
女子プロレス団体「スターダム」の函館大会が、２７日午後３時から函館ア...
全道高体連の相撲は１２日、大野農高で行った。団体戦は３校によるリーグ...
高体連函館支部予選の剣道は５月２３日、函館工業高校で男女の団体戦と個...
【北斗】高体連函館支部予選の相撲は２８日、函水高で行った。団体戦は大...
全日空（ＡＮＡ）・ＡＩＲＤＯ函館空港所（畑雅彦所長）は「七夕」の７日...
人気プロレス団体「大日本プロレス」の函館大会が１４日午後６時半から、...
「七夕」の７日、函館市や近隣市町では、願い事を書いた色とりどりの短冊...
函館市消防本部は７日、東京オリンピック・パラリンピック競技の特別警戒...
函館市中体連の野球は６月２８～３０日、根崎、西桔梗の両球場で行った。...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
函館市５回目となる新型コロナウイルスワクチンの集団接種と、市が予約を...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月２９日、５月の渡島・桧山管内...