この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
陸上の第５４回道南中学校高校新人大会兼記録会第２戦（道南陸協、高体連...
【写真特集】道南高校新人陸上大会...
陸上の道南高校新人大会（道南陸協、高体連函館支部主催）が８月２８、２...
【写真特集】第５４回道南中学校陸上新人大会...
陸上の第５４回道南中学校新人大会（道南陸協主催）が８月２８、２９の両...
陸上の道南サマー記録会（道南陸協主催）が７日、千代台公園陸上競技場で...
陸上の日清食品カップ北海道小学生大会（北海道陸上競技協会など主催）が...
【茨城】陸上の最終日は２０日、茨城県ひたちなか市の笠松運動公園陸上競...
陸上の第５４回道南陸上競技選手権大会（道南陸協主催）がこのほど、千代...
【茨城】陸上は１９日、茨城県ひたちなか市の笠松運動公園陸上競技場で第...
衆院議員の任期満了まで２１日で残り１カ月。次期衆院選道８区（渡島、桧...
【福島】千軒そば生産会（佐藤孝男会長）のソバ畑約７ヘクタールの収穫が...
２０日の敬老の日に合わせて、函館市の駒場団地町会（川端和雄会長）は同...
【福島】町が主催する２年ぶりの「福島町敬老会」が１８日、町総合体育館...
マラソンなどの競技で視覚障害の選手と一緒に走り、ゴールまで誘導するガ...
最終日は２０日、オーシャンスタジアムでＡ、Ｂブロックの代表決定戦２試...
知内は初回１死から高橋、中村の連打と馬躰の四球で満塁に田中が中前に...
函工は初回、小島、長谷川の連続四球で１死一、二塁から木村の中前適時打...
【苫小牧】北海道六大学野球１部秋季リーグ（道学生野球連盟主催）第５節...
民間人４人だけを乗せた米スペースＸ社の宇宙船「クルードラゴン」が日本...