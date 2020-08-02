この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
陸上の道南記録会第２戦（道南陸上競技協会主催）が７月２６日、千代台公...
陸上の道南記録会第２戦（道南陸上競技協会主催）が２６日、千代台公園陸...
【福島】町教委は、１０月２５日に開催を予定していた「第３８回南北海道...
陸上の道南記録会第１戦（道南陸上競技協会主催）が１８、１９の両日、千...
陸上の道南記録会第１戦（道南陸上競技協会主催）が１８～１９日、千代台...
陸上の道南記録会第１戦（道南陸上競技協会主催）が１８、１９の両日、千...
道南駅伝競走大会実行委（委員長・西川康之函館市戸井支所長）は１４日、...
道南陸上競技協会（岡部壽一会長）は２日、新型コロナウイルス感染拡大で...
千代台公園陸上競技場では２６日の開場へ準備を始めた。 １カ月ぶりの...
「２０２０函館マラソン」の実行委は２８日、新型コロナウイルスの感染拡...
函館市文学館は小学生を対象とした「クイズ・石川啄木と函館」を同館で開...
〇…函館市美原２の第一生命函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス...
陸上の全日本中学校通信北海道・道南地方大会（日本陸上競技連盟、北海道...
第７回ペリー提督来航記念ヨットレース（南北海道外洋帆走協会主催、実行...
女子軟式野球の第２２回秋季北海道大会兼第３１回全日本選手権大会北海道...
【北斗】新型コロナウイルス感染拡大で中止となった日本クラブユース選手...
ハンドボールの今年度函館市中学校大会（函館ハンドボール協会主催）が１...
陸上の道南記録会第２戦（道南陸上競技協会主催）が７月２６日、千代台公...
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにマスク着用が広がっていることで...
【福島】海峡横綱ビーチ（町月崎）で１日、海開きが行われた。水温はやや...