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千代台公園陸上競技場では２６日の開場へ準備を始めた。 １カ月ぶりの...
「２０２０函館マラソン」の実行委は２８日、新型コロナウイルスの感染拡...
７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」の実行委は２８日、新型コロ...
函館市で７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」の実行委は１７日、...
北海道高体連陸上競技専門部は１５日、８月の全国高校総体（インターハイ...
７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」に関し、実行委はゲストラン...
千代台陸上スクール（ＣＲＳ、岡部壽一校長）の開校式が１日、千代台公園...
７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」に関し、実行委は２６日、新...
２０１９年度道南陸上記録１０傑・その１...
２０１９年度道南陸上記録１０傑・その２...
【北斗】３日午後４時５０分ごろ、道南いさりび鉄道の上磯駅構内で信号設...
函館市議会の第２回定例会が３日開会し、市は今年度一般会計補正予算など...
道南陸上競技協会（岡部壽一会長）は２日、新型コロナウイルス感染拡大で...
函館市競輪事業部は、函館競輪場（金堀町）と場外車券売り場のサテライト...
函館観光ボランティア「一會の会」は３日、会員の研修のため函館市上湯川...
【松前】松前観光協会（石川文明会長）は、「町内の子ども達に元気になっ...
【木古内】きこない咸臨丸まつり２０２０実行委（北島孝雄会長）は、新型...
【札幌】道は３日、同日に実施した新型コロナウイルス検査で陽性患者は確...