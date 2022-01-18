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第３日は１５日、函館フューチャーズとＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦが対戦。Ｆ...
第２日は１３日、アイスクラッシャーと北水ブルーマーリンズが対戦。降雪...
第１日は１２日、ＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦとダイナマイツが対戦。ＦＵＮＫ...
第２４回函館新聞社杯アイスホッケー大会（函館新聞社主催）が１２日、函...
１１日に函館市民スケート場で開幕する予定だった第２４回函館新聞社杯ア...
北水ブルーマーリンズ 若さを生かし体力勝負 北水ブルーマーリンズは３...
函館フューチャーズは豊富な戦力 函館フューチャーズは１１日の開幕戦で...
２年ぶりとなる第２４回函館新聞社杯アイスホッケー大会（函館新聞社主催...
アイスホッケー少年団の函館ライトニングは１４日、今季初めての練習を行...
２年ぶりの活動となる函館スピードスケート少年団（山内秀敏団長）と、ア...
道は１８日、函館以外の渡島管内で２１人、桧山管内で１３人の新型コロナ...
函館アイスホッケー協会は１８日、新型コロナウイルスの感染が拡大してい...
【七飯】２月１２、１３日に大沼公園広場で開催される「第５６回大沼函館...
【北斗】高齢者ら交通弱者の足にと、市地域公共交通活性化協議会（法定協...
【北斗】市観光協会は２９、３０の両日、ＪＲ新函館北斗駅前の市観光交流...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は１３日に開いた３...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
【北斗】１８日午前６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道七重浜駅構内で、列...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに計６９８人が新型コロ...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに４５人が新型コロナウイルスに...