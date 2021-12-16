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第１９日は７日、函館市民スケート場で函館フューチャーズとアイスクラッ...
第１８日は６日、函館市民スケート場で、ダイナマイツ―北水ブルーマーリ...
第１７日は５日、函館市民スケート場でＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦとアイスク...
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第１５日は３日、函館市民スケート場でアイスクラッシャー・土現フェニッ...
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