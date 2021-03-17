この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
接触やドリブルがなく、子どもから大人まで楽しめるデンマーク発祥の「ス...
小学生ハンドボールの道産子大会（北海道ハンドボール協会主催）が６、７...
【写真特集】北海道中学生ハンドボール選手権大会...
ハンドボールの北海道中学生選手権大会は最終日の７日、函館アリーナで男...
ハンドボールの北海道中学生選手権大会と道産子大会（北海道ハンドボール...
【釧路】ハンドボールの２０２０年度高橋辰夫杯第６０回北海道選手権大会...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 男子準々決勝・函大...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 女子準決勝 函大柏...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 女子準々決勝 函大...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 男子準々決勝 函大...
函館市は１６日、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、介護施設など...
函館大学（野又淳司学長）は１６日、「第５３回卒業式・学位記授与式」を...
【七飯】渡島総合振興局は１６日、町大中山１の酒造会社「箱館醸蔵」（冨原...
函館北中学校（奥崎敏之校長、生徒２２１人）は１５日、卒業式の模様を参...
【北斗】北斗高等支援学校（吉野隆宏校長）の２０２０年度卒業式が１３日...
２０１８年から活動を休止していた函館大ハンドボール部で、最後の部員と...
函館千代台陸上スクール（ＣＲＳ、岡部寿一校長）の卒業式が１４日、千代...
道南圏を拠点に活動するクラフト作家によるものづくり体験イベント「函館...
函館市は、転入・転出の届け出による混雑を緩和するため、２８日と４月４...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午後１時半から、函館市...