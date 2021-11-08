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不登校、高校中退者、ひきこもりに悩む人や支援者を対象とした「北星余市...
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北海道労働者福祉協議会と労働者福祉中央協議会、北海道労働金庫は９～１...
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函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は１日、古典の日朗読会「平安絵巻の世界...
法務局なんでも相談、１１月８日付 タイトル 「女性の人権ホットライ...
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【松前】町青少年健全育成推進「少年の主張大会」（町青少年健全育成連絡...