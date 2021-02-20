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速攻で主導権握る 函中部 今季、支部で３大会連続優勝と地力と勢いがある...
バスケットボールの第３３回北海道高校新人大会が、１９日から札幌、千歳...
【森】第４６回北海道Ｕ１２バスケットボール大会兼第５２回全国ミニバス...
函館地区バスケットボール協会はこのほど、Ｕ―１８の年間優秀選手を発表...
バスケットボールの第４７回函館地区高校新人大会（函館地区バスケットボ...
バスケットボールの第３７回函館地区高校冬季大会（道バスケットボール協...
中学バスケットボールの第１２回函館臥牛ライオンズクラブ杯１年生大会（...
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バスケットボールの第３７回函館地区高校冬季大会（道バスケットボール協...
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国政、地方を問わず、さまざまな選挙に打って出る候補者が少なからずいる...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店と函館新聞社は、３月２７日午前１０時から正...
函館市女性センター（東川町１１）は３月２３、３０の両日、午後１時半か...
【札幌、千歳】バスケットボールの第３３回北海道高校新人大会が１９日、...
札幌管区気象台は１８日、道内の向こう１カ月（２０日～３月１９日）の天...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３月２１日午後１時から、函館コミュ...
函館市は１９日、２０２１年度の自転車競走（競輪）事業特別会計予算案を...
渡島・桧山管内の消防職員による今年度の意見発表大会が１７日、函館市消...
函館市在住の長倉邦春さん（５８）による写真展「蝦夷に生きる」が道立道...
東京在住の工芸作家の夫妻による木彫り人形と革製品の展示販売会「いつも...