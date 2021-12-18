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軟式野球の第５０回函館市中学校新人大会がこのほど、西桔梗球場など市内...
【兵庫】元高校球児による「マスターズ甲子園」が５日に兵庫県の阪神甲子...
ＮＣアグロ函館杯少年野球大会（運営委主催）が１１月２０日、万年橋公園...
憧れの聖地へ―。４、５の両日に兵庫県の阪神甲子園球場で開かれる元高校...
【札幌】北海道日本ハムファイターズは１１月３０日、「北海道１７９市町...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１１月２８日、本通公園野球...
１２月４、５の両日に兵庫県の阪神甲子園球場で開かれる、元高校球児によ...
【北斗】少年野球の第１回ＴＡＮＩＫＡＷＡスマイルＣＵＰ（谷川少年団主...
１０月に苫小牧市などで開かれた少年野球の北海道学童軟式野球都市対抗戦...
個人的な思いだが、川柳を生み出す作者の頭の柔らかさには、ほとほと感心...
道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生を追...
青森県弘前市の観光ＰＲイベント「すぐそこちかいね！弘前キャンペーン」...
【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に連なる並木道のライトアップが１...
函館市元町のフレンチレストラン「メゾンフジヤ函館」（藤谷圭介代表）は...
函館市時任町のはこだてギャラリー（落合良治社長）主催のクリスマスチャ...
全国で毛髪や美容事業を展開するアデランス（東京、津村佳宏社長）は、眉...
渡島総合振興局と桧山振興局は、若手職員が中心となって渡島、桧山管内で...
２０１８年に砂川市の要請を受けたヒグマ駆除の際、適切に発砲したのに道...
ＪＡＬ（日本航空）は１７日、丘珠空港の降雪のため、函館―丘珠間の２往...