この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道高野連函館支部は１０日、１２日に開幕する秋季道大会函館支部大会に出...
道六大学野球１部秋季リーグ戦（道学生野球連盟主催）で３年ぶりの優勝を...
軟式野球の第２１回理事長杯大会（函館軟式野球連盟主催）１、２部の決勝...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）のＳクラス決勝が７日、西桔梗球場...
中学軟式野球の第１３回全日本少年春季大会函館支部大会（函館軟式野球連...
函館軟野連あさ野球...
１２日にオーシャンスタジアムで開幕する第７４回秋季北海道高校野球大会...
【北斗、七飯】少年野球の太陽グループ杯争奪第２８回全道少年選抜大会渡...
たそがれ野球（函館軟式野球連盟など主催）Ｓクラスの決勝が８月２９日、...
函館軟野連あさ野球...
永田町には「政局」という言葉が存在する。重大な局面につながる政権闘争...
函館市は、ひとり親家庭の経済状況や生活環境などを調べたアンケートの結...
函館市西部地区に点在する歴史的建造物の適切な維持・保全を担える人材の...
函館市内で活動する村國眞知子パッチワーク教室の作品展が１０日から市芸...
旧函館区公会堂（瀬川恒広館長）は１１日、シティコンサートｖｏｌ・３を...
函館の大正琴サークル「ゴールデンローズ」（高松弓子代表）は１１日、函...
北海道中小企業総合支援センター（札幌）は、地域課題の解決に向け新たな...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）で開催中の企画展「大船・垣ノ島遺...
道は、新型コロナウイルスの感染拡大で需要減に悩む道産食品を支援する「...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日午後６時半から、...