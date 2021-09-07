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１２日にオーシャンスタジアムで開幕する第７４回秋季北海道高校野球大会...
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たそがれ野球（函館軟式野球連盟など主催）Ｓクラスの決勝が８月２９日、...
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あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）のＣクラス決勝が２８日、西桔梗球...
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【北斗】北斗市の池田達雄市長（６１）は７日の市議会定例会で、来年１月...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、１１日に函館北洋ビル...
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