この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館軟野連たそがれ野球...
【北斗】中体連の渡島管内大会軟式野球は８日、北斗市総合運動公園野球場...
函館軟野連あさ野球...
【北斗】軟式野球は北斗市総合運動公園野球場で代表決定戦を行い、鹿部が...
函館軟野連あさ野球...
【札幌】１７日に札幌円山球場で開幕する第１０３回全国高校野球選手権大...
函館市中体連の野球は６月２８～３０日、根崎、西桔梗の両球場で行った。...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
函館軟野連あさ野球...
○…「居酒屋飛昇（ひしょう）」がこのほど、函館市北美原...
【鹿部】町は９日から、東京五輪の野球日本代表に追加招集された鹿部町出...
【森】中体連の管内大会バドミントンは８日、森町民体育館で行った。団体...
五稜郭タワー（中野恒社長）は、１５～１７日の各日午後７時～同９時に特...
紅藻ダルスの小形葉体は、大形葉体に比べたんぱく質やビタミン含有量がよ...
函館山ロープウェイ（竹村隆社長）は１２日、北海道の緊急事態宣言解除後...
～大切な遺言書を法務局が守ります～ Ｑ 自分で作成した遺言書を法...
「アフターコロナに向けていかにお客さまに来てもらうかを社員みんなで知...
渡島総合振興局と桧山振興局は７日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
函館市は１２日、今年度の市功労賞について、市戸井消防団の前団長で戸井...