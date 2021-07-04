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知内は初回に菊地の左前打と敵失で先制。３回２死一、二塁に伊藤の中前適...
函中部は１点を追う４回２死二塁に長谷の中前適時打で追いつき、５回は２...
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第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第５日（７月３...
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函大谷初回７点 函大谷は、初回先頭の蔭浦大の四球、佐々木の犠打で１死...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第４日の２日...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第４日（７月２...
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第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第６日（７月４...
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深川市の名産が集結した「第７回道の駅ライスランドふかがわ物産まつり」...
「スーパー魚長」（函館市西桔梗町）はＫＤＤＩ（東京）が提供するスマー...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は３日、七夕イベント「親子で図書館へ...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...