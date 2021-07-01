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函商は初回にミスに付け込んで攻め切った。敵失で出塁した神力の二盗、高...
高校野球の第１０３回全国選手権大会南北海道大会函館支部予選第３日は６...
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第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第３日（６月３...
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４回を終えて５点差を追う函中部は５回１死二、三塁に加賀屋の犠飛で１点...
函大谷は初回１死から佐々木の四球と二盗、古田の内野安打で好機を広げ、...
市函は初回、先頭・小田の中越え三塁打、櫻井の犠飛と２人で先制。２回は...
函商は初回にミスに付け込んで攻め切った。敵失で出塁した神力の二盗、高...
知内は初回先頭の金澤から４連続四球で先制すると、なおも満塁に川村の中...
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函館市民映画館シネマアイリス（本町、菅原和博代表）は、函館出身の作家...
【七飯】渡島総合振興局は６月３０日、町文化センターで今年度の道南ワイ...
○…道内各地の文化や自然、名産を題材としたパズル本「脳活パズル＆クイ...
函館湯の川温泉旅館協同組合（金道太朗理事長）は６月３０日、花びしホテ...