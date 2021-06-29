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第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第２日（６月２...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第２日（６月２...
高校野球の第１０３回全国選手権大会南北海道大会函館支部予選が２８日、...
江差は初回１死に辻が中前打と二盗で好機を作り、金子の中前適時打で先制...
函工は初回、小島、長谷川、澤田、松尾、小野、中村、田中の７連打で６点...
函大有斗は初回に無安打で２点を先制。２回は敵失を突いて加点し、中本、...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第１日（６月２...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第１日（６月２...
【八雲】八雲保健所は２９日、管内の５０代女性１人が腸管出血性大腸菌感...
渡島保健所は２９日、管内の保育所２カ所でノロウイルスが原因とみられる...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２日＝...
【札幌】道と札幌市は２９日、新たな新型コロナウイルス感染者数などを発...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第２日（６月２...
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