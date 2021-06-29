函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 写真の日
    2021年版
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    野球

    【イニング速報】七飯ー函大有斗

    [ 野球 ]

    第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第１日（６月２...

    【イニング速報】七飯ー函大有斗

    【イニング速報】函西―江差

    [ 野球 ]

    第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第１日（６月２...

    【イニング速報】函西―江差

    鹿部が優勝　渡島中体連軟式野球

    [ 野球 ]

    　渡島中体連の軟式野球は２２～２６日、北斗市運動公園野球場で行い、久し...

    鹿部が優勝　渡島中体連軟式野球
    野球 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    夏の高校野球／江差、函工、函大有斗が勝利

    夏の高校野球／江差、函工、函大有斗が勝利

    夏の高校野球／江差、延長１１回サヨナラ

    夏の高校野球／江差、延長１１回サヨナラ

    夏の高校野球／函工、圧巻の３３得点

    夏の高校野球／函工、圧巻の３３得点

    夏の高校野球／函大有斗２４得点で圧勝

    夏の高校野球／函大有斗２４得点で圧勝

    あさ野球結果（２８日）

    あさ野球結果（２８日）

    たそがれ野球結果（５月１９、２２日）

    たそがれ野球結果（５月１９、２２日）

    清掃技術身につけ自立へ　就労移行支援事業所「ウイッシュ」１日に開所

    清掃技術身につけ自立へ　就労移行支援事業所「ウイッシュ」１日に開所

    道防犯協会連合会、江差の従二谷さんに功労者表彰

    道防犯協会連合会、江差の従二谷さんに功労者表彰

    ホテル「函館湯の川温泉　海と灯」７月１日オープン

    ホテル「函館湯の川温泉　海と灯」７月１日オープン

    七夕テーマの上生菓子　千秋庵総本家、１日から期間限定発売

    七夕テーマの上生菓子　千秋庵総本家、１日から期間限定発売

    最新動画

    元祖らーめんひらき家分店／飲みの締めにぴったりの一杯を

    老舗味めぐり／太田かまぼこ

    お宿菜々星・一膳飯屋幸まさ／アットホームな宿と食事処

    おやつべーぐるメルチッチ／もっちりふわふわのベーグル

    企業探訪／大中山ふでむら

    動画一覧

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    6月29日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    6月29日のイベント情報

    2021年6月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク7月号