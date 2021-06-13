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函館工業高校硬式野球部はこのほど、学校創立１１０年を記念して函工同窓...
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軟式野球の日本スポーツマスターズ２０２１函館支部大会（函館軟式野球連...
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中学軟式野球の第３８回全日本少年大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主...
【北斗】第１５回函館新聞社杯朝野球大会（北斗市野球協会、函館新聞社主...
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旭川在住の墨絵詩書家、小林白炎（本名・裕幸）さん（５１）の墨絵詩書展...
【札幌】道内５つの農業共済組合（ＮＯＳＡＩ）が来年４月１日に合併し、...
南茅部高校（藤井浩之校長）の生徒玄関前の花壇にこのほど、『茅空（カッ...
渡島管内２市９町の首長と議会議長でつくる「渡島総合開発期成会」（会長...
函館市成年後見センターは１０日、サン・リフレ函館で今年度の市民後見人...
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陸上の第７３回函館市中学校体育大会兼第４８回全日本中学校選手権大会四...
陸上の第７０回渡島中学校大会兼第４８回全日本中学校選手権大会四種競技...
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英国コーンウォールで先進７カ国首脳会議（Ｇ７）が開かれている。新型コ...