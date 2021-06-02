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函新杯朝野球...
函館軟野連たそがれ野球 ...
函館軟野連あさ野球...
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軟式野球の第７６回国民体育大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主催）が...
【札幌】第６０回記念春季北海道高校野球大会（道高野連など主催）第３日...
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函館市内で５月に入り、保育所を中心にノロウイルスが原因とみられる集団...
函館市などでつくる恵山つつじまつり実行委員会は１日、恵山つつじまつり...
札幌管区気象台は１日、道内の５月と春（３～５月）の気象状況をまとめた...
〇…函館市女性センターは、７月６日午後１時半から同センターで開く「知...
【北斗】木地挽山（６８３メートル）周辺の「きじひき高原」に広がる北斗...
長崎県の雲仙・普賢岳の噴火は、火砕流の怖さを実感させた。年配者の記憶...
道は１日、５年に１回行われる２０２０年国勢調査の速報値（道独自集計）...
高体連函館支部予選の女子サッカーは５月２４日、函館フットボールパーク...
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