この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函新杯朝野球...
軟式野球の第７６回国民体育大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主催）が...
【札幌】第６０回記念春季北海道高校野球大会（道高野連など主催）第３日...
函館軟野連あさ野球...
第６０回記念春季北海道高校野球大会（５月２６日）札幌円山球場▽１回戦函...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
函館軟野連あさ野球...
函新杯朝野球...
第６０回記念春季北海道高校野球大会（道高野連など主催）が２４日、札幌...
【東京】函館市が国と電源開発（東京）に対し、大間原発（青森県大間町）...
【木古内】道南いさりび鉄道札苅駅から国道２２８号につながる町道（約１...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は２８日、農業・水産業の...
道教育大函館校は６月４日午後１時から、国際地域研究シンポジウムをビデ...
函館市が２８日発表した２０２０年度の観光入り込み客数は前年度比４２・...
【七飯】道南で３５年ぶりに日本酒造りを始めた「箱館醸蔵」（町大中山１...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
政府が北海道など９都道府県に発令している新型コロナウイルスの緊急事態...
「きょうは何人？」「多いな」「まだまだだね」。夕方になると、こんな会...
【七飯】町内の農家で、早出し用の露地ダイコンの収穫・出荷作業が始まっ...