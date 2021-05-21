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２４日に札幌円山球場で開幕する第６０回記念春季北海道高校野球大会（道...
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渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は２０日、北海道国際交流センタ...
函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
五稜郭の文化価値を考える会（佐々木馨会長）は１５日、今年度の連続講座...
和洋折衷の手作り作品を展示販売する「ハンドヴェール仲間展『虹』」が２...
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テニスは１７～１９日、千代台公園テニスコートで行った。団体戦（２単１...