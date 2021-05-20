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２４日に札幌円山球場で開幕する第６０回記念春季北海道高校野球大会（道...
函館軟野連たそがれ野球...
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最終日は１６日、オーシャンスタジアムで代表決定戦を行い、９回に逆転を...
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〇…ＮＨＫ札幌放送局は、２３日午後６時５分からＮＨＫラ...
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道南にゆかりのある国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊の活動写真展（Ｊ...
新型コロナウイルスの感染拡大による北海道への緊急事態宣言発令に伴い、...
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