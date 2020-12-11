少年野球の本通クラブの井上瑛太（南本通小６年）が北海道選抜に選ばれ、...
道高野連は１日、来春に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜大会の道地...
現役引退を表明したプロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの青山浩二投手...
軟式野球の第４９回函館市中学校新人戦大会がこのほど、函大有斗高グラウ...
プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスは２１日、函館市出身の青山浩二...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１５日、本通公園野球グラウ...
道教大函館硬式野球部（甲田義和監督）は１日、練習グラウンドがある白鳥...
少年野球の第２２回テトラ杯争奪大会（ホテルテトラ主催）の決勝が３日、...
７月に釧路市で開かれた夏季北海道高校軟式野球大会北海道大会でベスト４...
北海道日本ハムファイターズは、１２月６日に札幌ドームで「ファンフェス...
道などは１１日、道内で新たに１７７人が新型コロナウイルス感染が判明し...
１１日の道南は朝に冷え込み、気象庁の速報値によると最低気温は厚沢部町...
国の商店街支援策「Ｇｏ Ｔｏ商店街」を活用した函館朝市＆駅前大門地域...
【厚沢部】町は、来年４月１日に採用する土木技術職員と保健師をそれぞれ...
【北斗】第４回定例市議会は１１日、本会議を再開。国が実施する一人親世...
【木古内】木古内中学校（信田博之校長、生徒６５人）は９日、中村秋斗（...
道は１１日、道検査分で新たに５２人が新型コロナウイルスに感染し、７０...
市立函館保健所は１１日、函館市内居住の３０～９０代の男女６人が新型コ...
日本高野連は１１日、来年３月に甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野...
【江差】桧山振興局はこのほど、「地方就職を選択する人が注目するポイン...