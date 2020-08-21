この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
軟式野球の天皇賜杯第７５回全日本大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主...
軟式野球の函館市中学校夏季野球大会の決勝が７日、函大有斗高グラウンド...
中学硬式野球の第１６回日本少年野球北海道函館大会（日本少年野球連盟北...
少年野球の函館市スポーツ少年団新人戦交歓会（函館市スポーツ少年団・野...
【七飯】軟式野球の渡島中学校交流大会（渡島中学校軟式野球指導者の会主...
渡島地方はまなす杯争奪野球大会（７月２４日、８月２日）...
中学硬式野球の第１６回日本少年野球北海道函館大会（日本少年野球連盟北...
女子軟式野球の第２２回秋季北海道大会兼第３１回全日本選手権大会北海道...
第２日は４日、札幌円山球場で１回戦３試合を行った。第２試合の函大柏稜...
相手打線の勢い止められず 函工は２回、金田の右前打、田代の犠打、山崎の...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２７日午後１時半から、函館朗読紀行...
○…北斗市建友会（永井謙二会長）は１８日、創立４０周年を記念し、市に...
【木古内】新幹線木古内駅活用推進協議会（会長・鈴木慎也木古内町長）は...
テイクアウト専門店「へいちきん」（清水千明店長）が１９日、電車通沿い...
函館土地家屋調査士会（杉村久哉会長）は１９日、医療従事者の今後の活動...
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ（ビヤンド...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１８日午前１０時から、花びしホテ...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらおうと昨年から行っている...
函館市は２０日、応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」制度に...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に毎年６月から３月ま...