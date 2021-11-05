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ぶらっと大会（６日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会...
木曜会・すずらんの丘公園大会（７日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
◇木曜会・北斗市八郎沼大会（２１日、北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇第２２回町長杯争奪大会兼第２２回教育長杯争奪大会（１７日、福島町フ...
◇厚沢部町協会１０月例会（１７日、町多目的交流広場パークゴルフ場） ...
◇友愛会１０月月例会（１７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男...
◇木曜会・茂辺地大会（１４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場） ▽男子...
◇友愛グランドチャンピオン大会（２４日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場...
◇第１０回つぐみ会大会（５日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ①佐...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、６日午後１時から函館...
函館市は５日、来年２月２６、２７両日に函館アリーナで開催を予定してい...
【福島】町は、水道使用量の少ない高齢者世帯などの負担を軽減するため、...
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【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）主催のパークゴルフ大会がこのほど...
【札幌、旭川、小樽】道などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...