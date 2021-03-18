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◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
◇第１回つぐみ会パークゴルフ大会（１月１０日、ななえ峠室内パークゴル...
オオミ愛好会（１９日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子＝①...
◇第１２回つぐみ会パークゴルフ大会（３日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇オオミ愛好会（１１月１７日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...
◇第１１回つぐみ会パークゴルフ大会（５日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
ハートランドフェリーは１８日、低気圧の接近のため奥尻発江差行きの１便...
◇第２回つぐみ会パークゴルフ大会（２月２３日、ななえ峠室内パークゴル...
【知内】帰山農園（帰山和敏代表）が栽培した特別栽培米「ゆきさやか」を...
◇北斗市 （１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇長万部町 （１９日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０...
負けないぞ―。ＡＬＴと英語でじゃんけんをする子ども（道立青少年体験活...
【北斗】北斗市は１８日、 市役所本庁舎の民生部で勤務する４０代男性職...
函館市内の民間企業主導の産学連携組織「クリエイティブネットワーク」（...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...