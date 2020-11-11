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◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）はこのほど、木古内パークゴルフ場...
◇初心者・総大会（１０月１１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１２日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１０月例会（１８日、町多目的交流広場パーク...
◇交流ペア大会（９日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽順位＝①小...
◇第１０回つぐみ会パークゴルフ大会（６日、八郎沼パークゴルフ場） ▽...
◇第２１回福島町長杯争奪大会兼第２１回教育長杯争奪大会（１０月１０日...
道内の新型コロナウイルス感染拡大が止まらない。札幌・道央圏が突出して...
道内で新型コロナウイルスが急拡大していることを受け、函館市内の観光施...
函館在住の画家外山欽平さん（８３）の「油絵小品展」が１４日まで、ギャ...
○…函館市シルバー人材センターに登録する高齢者の事故予防に役立てても...
国の外食需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」事業のうち、道のプレミアム付...
津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は、従来の割引サービス...
【北斗】市議会臨時会は１０日、今年度第８弾となる新型コロナウイルス緊...
道は、今年度の道産業貢献賞の受賞者を発表した。全道４３個人、１団体が...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...