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函館最大のランドマークともいえる函館山（３３４メートル）。旧登山道つ...
福島町の２０２１年度一般会計予算は前年度比１０・３％増の４０億８４８...
住民基本台帳による３月末現在の函館市の人口は２５万２２人。旧４町村と...
美しい紅葉で人気の見晴公園（見晴町）は、道内唯一の国指定文化財庭園の...
桜満開の中、家族と共に焼き肉に舌鼓を打ちながらお花見を楽しんだのは遠...
函館市上湯川町の総合公園「市民の森」は、四季の花や木々に囲まれた憩い...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は４月から、移動図書館車「ともしび号...
史跡大館跡（おおだてあと）の東を流れる小川をバッコ沢といいます。この...
４月２９日は天皇誕生日から「みどりの日」になり、２００７（平成１９）...
国の特別史跡でありサクラの名所、五稜郭公園（函館市五稜郭町４４）は、...
渡島総合振興局はこのほど、高病原性鳥インフルエンザや豚熱（ＣＳＦ）な...
ソフトテニスの個人戦は４月３０日～５月２日、千代台公園テニスコートで...
道六大学野球春季リーグ（道学生野球連盟主催）第２節第２日は４日、オー...
コロナ禍の影響で国内各地に伝わる祭りの中止が今年も相次いでいる。富山...
今年度に函館市内で開かれる予定の大規模な会議や各種大会の件数は４月末...
【七飯】地球環境を考え行動する記念日「アースデイ（地球の日）」（４月...
函館市亀尾町の興禅寺（太田広康住職）を拠点に吊るし飾りなどのちりめん...
函館市内・近郊で活動する大道芸サークル「おどけ箱」は２日、市亀田交流...
〇…ＮＰＯ法人ちえのわ（小柄千恵子理事長）は、９日午後３時から、七飯...
函館を拠点に活動する水彩画家、大西翔さんの絵画展「安らぎの情景」が、...