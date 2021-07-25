この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
五稜郭を舞台に１１日に開幕した函館の歴史を市民キャストが演じる市民創...
【江差】江差町など桧山南部地域に伝わる米菓子「こうれん」。初夏に作ら...
７月下旬にも世界文化遺産に登録される見込みの「北海道・北東北の縄文遺...
【七飯】町会計年度任用職員で、一般社団法人ハイパーイナカクリエイトの...
函館市末広町の市立函館博物館郷土資料館の運営方法について、市は現在の...
道教委は今年度、札幌市の有朋高校内（同市北区）に遠隔授業の配信機能を...
北斗市はこのほど、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（２０２...
道警函館方面本部交通課のまとめによると、昨年、管内（渡島・桧山と後志...
知内町内の幼児教育、保育施設（知内幼稚園・知内保育園・湯ノ里保育所）...
函館公園内の中央広場で、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で２年...
２９日から京都府京田辺市で開かれる第３４回全国小学生大会（日本ハンド...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
○…函館椴法華中学校（齊藤淳一校長、生徒１７人）はこの...
道は２６日から、２０２２年度採用予定の障害者を対象とした職員採用試験...
愛知県在住のグラスビーズ作家による「ｇｌａｓｓｂｅａｄｓ 宮野美樹の...
第２６回函館の「海と港」児童絵画展（函館市文化・スポーツ振興財団主催...
東京五輪開会式で聖火リレーの最終走者を務めたのは、女子テニス選手の大...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大などの影響で不安を抱える女性を支...
国土交通省北海道局はこのほど、今年度の北海道特定特別総合開発事業推進...