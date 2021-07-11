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７月下旬にも世界文化遺産に登録される見込みの「北海道・北東北の縄文遺...
【七飯】町会計年度任用職員で、一般社団法人ハイパーイナカクリエイトの...
函館市末広町の市立函館博物館郷土資料館の運営方法について、市は現在の...
道教委は今年度、札幌市の有朋高校内（同市北区）に遠隔授業の配信機能を...
北斗市はこのほど、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（２０２...
道警函館方面本部交通課のまとめによると、昨年、管内（渡島・桧山と後志...
知内町内の幼児教育、保育施設（知内幼稚園・知内保育園・湯ノ里保育所）...
函館公園内の中央広場で、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で２年...
函館臨床福祉専門学校（函館市美原１）は今年で開校２５年目を迎えた。開...
新型コロナウイルス禍でひきこもり状態にある若年層や中高年の孤立化が懸...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は１８日午前１０時から...
【北斗】軟式野球は北斗市総合運動公園野球場で代表決定戦を行い、鹿部が...
フットサルのＦリーグ２０２１―２０２２ディビジョン１第７節、エスポラ...
函館私学振興協議会（野又淳司会長）は１０日、函館大学を会場に加盟校な...
南北海道外洋帆走協会（河村隆平会長）が運営する「函館ジュニア・セーリ...
道は、道内の水産業・漁村の動向や道が講じた施策を紹介する「２０２０年...
函館大妻高校（池田延己校長、生徒３６７人）で１０日、２年ぶりの学校祭...
２組の吉村姓兄弟によるジャズカルテット「ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ４」の結成...
〇…北斗市野菜生産出荷組合（山上邦臣組合長）は６日、北斗市内の介護、...
道警函館方面本部交通機動隊（石井英明隊長）は１０日、函館運転免許試験...