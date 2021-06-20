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道教委は今年度、札幌市の有朋高校内（同市北区）に遠隔授業の配信機能を...
北斗市はこのほど、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（２０２...
道警函館方面本部交通課のまとめによると、昨年、管内（渡島・桧山と後志...
知内町内の幼児教育、保育施設（知内幼稚園・知内保育園・湯ノ里保育所）...
函館公園内の中央広場で、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で２年...
函館臨床福祉専門学校（函館市美原１）は今年で開校２５年目を迎えた。開...
新型コロナウイルス禍でひきこもり状態にある若年層や中高年の孤立化が懸...
新型コロナウイルス収束の兆しが見えない中、感染拡大後２度目の春の大型...
渡島総合振興局は、道南でのブドウ栽培やワイン醸造の人材育成を目指す「...
新型コロナウイルス流行も２年目となり、影響が長期化する中で、今年も大...
弓道は１６～１８日、函館アリーナで個人戦と団体戦を行い、女子団体戦で...
【江差】陸上の第３５回桧山中学校大会（道南陸上競技協会、桧山中体連主...
函館軟野連あさ野球...
ぶらっと大会（５月１９日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
第１回男女ペア大会（５月２０日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催...
テニスのダンロップ函館地区予選大会（函館テニス協会主催）がこのほど、...
【七飯】大沼国定公園内の小沼の湖畔で、初夏を代表する「コウホネ」の花...
函館元町ライオンズクラブ（ＬＣ、会員３２人）は１９日、会員や会員が所...
【写真特集】高体連弓道全道大会団体戦（函館アリーナ）...
函館碧血会（北原善通会長）は１９日、函館山のふもとにある戊辰戦争（１...