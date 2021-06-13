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北斗市はこのほど、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（２０２...
道警函館方面本部交通課のまとめによると、昨年、管内（渡島・桧山と後志...
知内町内の幼児教育、保育施設（知内幼稚園・知内保育園・湯ノ里保育所）...
函館公園内の中央広場で、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で２年...
函館臨床福祉専門学校（函館市美原１）は今年で開校２５年目を迎えた。開...
新型コロナウイルス禍でひきこもり状態にある若年層や中高年の孤立化が懸...
新型コロナウイルス収束の兆しが見えない中、感染拡大後２度目の春の大型...
渡島総合振興局は、道南でのブドウ栽培やワイン醸造の人材育成を目指す「...
新型コロナウイルス流行も２年目となり、影響が長期化する中で、今年も大...
【江差】「桧山管内水産振興対策協議会（旧ひやま地域ニシン復興対策協議...
旭川在住の墨絵詩書家、小林白炎（本名・裕幸）さん（５１）の墨絵詩書展...
【札幌】道内５つの農業共済組合（ＮＯＳＡＩ）が来年４月１日に合併し、...
南茅部高校（藤井浩之校長）の生徒玄関前の花壇にこのほど、『茅空（カッ...
渡島管内２市９町の首長と議会議長でつくる「渡島総合開発期成会」（会長...
函館市成年後見センターは１０日、サン・リフレ函館で今年度の市民後見人...
軟式野球の高松宮賜杯第６５回全日本大会函館支部大会（函館...
陸上の第７３回函館市中学校体育大会兼第４８回全日本中学校選手権大会四...
陸上の第７０回渡島中学校大会兼第４８回全日本中学校選手権大会四種競技...
函館軟野連あさ野球...
英国コーンウォールで先進７カ国首脳会議（Ｇ７）が開かれている。新型コ...