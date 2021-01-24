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道南スルメイカ漁は、今季も記録的な不漁のまま今月末で漁を終える見通し...
大学入試センター試験に代わり、今年度からスタートする大学入学共通テス...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社と上ノ国町観光協会は来年度に向けて、新...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道などが５人以上の飲食の自粛を...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は、今年から本格的に修学旅行...
国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」などの効果もあり、観光や個...
新型コロナウイルスの流行による影響を受け、はこだてフィルムコミッショ...
２０００年１１月２０日に児童虐待防止法が施行されたのを記念して１１月...
世界文化遺産登録に向けて、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関...
松前町の小中一貫型学校「松前学園」（学園長・松城小岩井栄一校長）は、...
美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は２３日から、豪華賞...
【北斗】ソフトテニスの第４７回南北海道高校選抜インドア大会（函館ソフ...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
「とかち帯広うまいものフェア」（帯広物産協会主催）が２３日、テーオー...
○…函館市中央図書館は３０日午後２時から、郷土の歴史講座「北海道立函...
函館市文学館は２３日、今年度３回目の「函館・文学の道しるべ」として、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２３日、はこだてみらい館で「持続可...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）の支援を考える「...
一昨年７月の参院選を巡って、広島の地元県議や市町村長に現金を渡したと...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...