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大学入試センター試験に代わり、今年度からスタートする大学入学共通テス...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社と上ノ国町観光協会は来年度に向けて、新...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道などが５人以上の飲食の自粛を...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は、今年から本格的に修学旅行...
国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」などの効果もあり、観光や個...
新型コロナウイルスの流行による影響を受け、はこだてフィルムコミッショ...
２０００年１１月２０日に児童虐待防止法が施行されたのを記念して１１月...
世界文化遺産登録に向けて、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関...
松前町の小中一貫型学校「松前学園」（学園長・松城小岩井栄一校長）は、...
終活に関する相談や支援を行う一般社団法人日本終活協会（函館市富岡町２...
【小樽】バドミントンの北海道高校新人大会兼全国高校選抜大会南北海道予...
大学入試センター試験に代わり、今年度初実施となる大学入学共通テストが...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに３０人が新型コロナウイルスに...
函館、北斗両市内の高齢者施設などで新型コロナウイルス感染症のクラスタ...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は１６日、函館国...
１６日の渡島、桧山地方は寒気が緩み、最高気温（気象庁の速報値）は松前...
【木古内】１８３１（天保２）年から続く佐女川神社の伝統神事「寒中みそ...
函館市がまとめた１月の石油製品小売価格調査によると、１２日時点のレギ...
■函館市地域交流まちづくりセンター職員 谷口真貴さん（４４） 高校...
道南スルメイカ漁は、今季も記録的な不漁のまま今月末で漁を終える見通し...