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ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の実現は、函館で―。新型コロ...
函館市青函連絡船記念館摩周丸（若松町）は１１９９１年に展示船となり、...
【上ノ国】町観光協会の「夜明けの塔・花畑プロジェクト」が２０２０年度...
道教育大函館校はこのほど、同校の学生が函館市内での街歩きの実習に取り...
函館の人気観光地・金森赤レンガ倉庫で２９日、「金森神社」が運河に浮か...
函館を含む国内４カ所の魅力を中国に紹介するインターネット番組が、１９...
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国の観光振興策「Ｇｏ Ｔｏトラ...
【木古内】町地域おこし協力隊の李靨（リ・ヨウ）さんと長原汐里さんが、...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社と上ノ国町観光協会職員が１９日、道の駅...
小売り、飲食店を対象としたインバウンド（訪日外国人）対応研修会がこの...
函館開発建設部が建設する函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）は、今...
〇…渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階...
２０２１年が幕を開けた。十二支では丑（うし）年に当たる。牛は古くから...
北海道日本ハムファイターズ初の道産子１位指名を受けた伊藤大海投手（２...
丑（うし）年においしい地元の牛肉を―。生産者が愛情をたっぷりと注ぎ、...
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おいしい料理に合う道南の地酒を―。新しい日本酒の酒蔵が今年、函館市と...
ＪＲ北海道は１月下旬、物流大手の佐川急便（東京）と北海道新幹線を活用...
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日本では家族が集まって過ごすことが多いお正月。大みそかから元日にかけ...