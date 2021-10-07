この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ刺し網漁が始まり...
函館市が今年度から取り組んでいるキングサーモン（マスノスケ）の完全養...
渡島総合振興局と桧山振興局が２２日に公表した渡島、桧山管内の農作物生...
【七飯】町内で、秋の味覚リンゴの収穫が進んでいる。今年は天候に恵まれ...
道内の酪農家の７割が普段１日に使っている水量を把握していないことが、...
【上ノ国】町中須田の道道江差木古内線南側に広がる京谷作右衛門さん（７...
【福島】千軒そば生産会（佐藤孝男会長）のソバ畑約７ヘクタールの収穫が...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）で、秋の味覚のブドウとプルー...
渡島総合振興局と桧山振興局が７日に発表した渡島、桧山管内の農作物生育...
【知内】食の安全のため化学肥料と農薬の使用を半分以下とする特別栽培米...
◇北斗市 （９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...
◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
【木古内】三印三浦水産（函館市、三浦隆司社長）、上磯郡漁協（西山武雄...
【七飯】峠下小学校（谷川裕子校長、児童２０人）は１日、「１日防災学校...
「第３０回道生活科・総合的な学習教育研究大会函館大会」（道生活科・総...
【札幌、旭川】道や札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【北斗】田山産業運輸（田山克広社長）は１０日、今年で２５回目となる「...
心を込めて焼く洋菓子店の ケーキが丸ごとパフェに 「ＰＥＴＩ ＰＡＴ...