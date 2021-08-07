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北海道農産基金協会（札幌）は、道内の菓子店で菓子を買ってスタンプを集...
道南の４７市町・森林組合・林産業事業体で構成し、森林認証制度の普及に...
函館がブリの一大産地であることを知らない一般消費者が半数以上に上るこ...
【木古内】上磯郡漁協木古内支所の漁業者で、町泉沢の新井田征人さん（５...
【北斗】優良米の早期開発に向け、道総研道南農試（北斗市本町）の大型温...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
【森】森町林業グループ（長岡仁会長）は、北海道林業グループ協議会の発...
ＪＡ新はこだて（本店・北斗市、横道重人組合長）は、ＪＡ職員自らご飯を...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）が１～６日に開いた児童向けの縄文...
ＮＰＯ箱館写真の会（野戸崇治代表）は７日から、明治期に財を成した海産...
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」の入場者が６日、５００...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
道は、既に用意している道南２棟目の宿泊療養施設「ユニゾインエクスプレ...
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シルクロードの景観や火山など、自然から着想を得た作品を描き、６０余年...