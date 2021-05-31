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松前沖～秋田県沖での日本海側のスルメイカ分布密度が、昨年を下回り、過...
【七飯】道南で３５年ぶりに日本酒造りを始めた「箱館醸蔵」（町大中山１...
【七飯】町内の農家で、早出し用の露地ダイコンの収穫・出荷作業が始まっ...
新型コロナウイルスのまん延で鮮魚が売れないピンチを乗り切ろうと、函館...
函館市農林水産部は、市水産物地方卸売市場（豊川町）と青果物地方卸売市...
【乙部】町集落連携推進協議会（大川勲会長）が運営する今年度の「野菜市...
野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は、道南で野菜...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【福島】町はコンブ、ナマコ、ウニの種苗生産機能を集約した新たな施設の...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）は６月９日午後１時半から、フォー...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館方面防犯協会連合会、函館中央管内防犯協会などの会長を務める千葉敬...
気象庁が１０年ぶりに更新し、５月１９日から使用している気温や降水量な...
函館市内の公園で、道内では非常に珍しい渡り鳥のブッポウソウが見つかり...
五稜郭公園では、土塁の斜面に咲くツツジが見ごろとなり、フジ棚と初夏の...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が３０日、国政...
高体連函館支部予選のバレーボールは２１～２３日、市函高と大妻高で行っ...
バスケットボールの第４回道南中学校春季大会（北海道バスケットボール協...