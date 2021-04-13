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【知内】ハウス栽培の山ウドの収穫・出荷作業が、知内町内の２軒の農家で...
【江差】桧山沖で漁獲した紅ズワイガニの水揚げが、江差港で進んでいる。...
【厚沢部】２０２０年度の農業農村整備優良地区コンクール（全国土地改良...
道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
【厚沢部】厚沢部町で立茎栽培しているグリーンアスパラガスの収穫、出荷...
【森】森水産加工業協同組合は２８日午前１０時から、同組合直売所「北の...
【厚沢部】道農政事務所が実施する今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動...
函館・道南のグルメイベント「はこだてフードフェスタ２０２１」（実行委...
函館市椴法華地区で、春に間引きした養殖マコンブ「おとひめこんぶ」の水...
函館市内の多くの小学校で１３日、新１年生にとって初めてとなる学校給食...
石川啄木（１８８６～１９１２年）の命日となる１３日、１１０回忌法要が...
道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）が主催する「道楽四月寄席...
【札幌】函館市は、台湾で２日に発生し４９人が死亡、２００人以上が負傷...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は１３日、２０２０年度（２０年...
北斗市の２０２１年度一般会計予算の総額は、前年度当初比０・８％増の２...
【上ノ国】町の湯ノ岱交通安全協会（三浦安則会長）は１１日、湯ノ岱駐在...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
【七飯】函館中央署や七飯町などは７日、大沼国定公園近くの交差点で交通...