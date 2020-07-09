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ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
道総研さけます・内水面水試（恵庭市）が公表した今年の道内の秋サケ来遊...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での６月の生鮮スルメイ...
【七飯】道内１位の生産量を誇るカーネーションの出荷が、ＪＡ新はこだて...
日本一のコンブ産地・函館市南茅部地区で養殖マコンブの水揚げが始まり、...
【七飯】町西大沼の蓴菜（じゅんさい）沼では、夏の味覚「ジュンサイ」の...
農業の魅力を家族で発信―。北斗市追分の白石農園（白石裕昭代表）は、動...
渡島総合振興局と桧山振興局は１８日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【上ノ国】昨年、バス運転手から農業者に転身した住吉泰文さん（６３）が...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【七飯、北斗】七飯町のワイン製造販売会社「はこだてわいん」（上藤城１...
日本航空（ＪＡＬ）は９日、機材整備のため、函館―丘珠間の１往復２便を...
【松前】松前町議会第４回臨時会が９日開かれた。生活応援商品券発行事業...
【福島】福島町議会定例会７月会議が９日開会した。「新しい生活様式」へ...
【北斗】北斗高等支援学校（吉野隆宏校長）の福祉サービス課３年生８人が...
◇七飯町（１０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市（１１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１３...
【札幌】道は９日、胆振管内の１人が新たに新型コロナウイルスに感染した...