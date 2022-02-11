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函館市は１０日、２０２２年度予算案を発表した。一般会計は、今年度当初...
函館市の新年度一般会計予算は、今年度当初予算と比べ２・３％増の１３７...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、今月２０日が期限となっ...
函館新外環状道路（赤川ＩＣ～函館空港ＩＣ）の開通に伴い、函館市の高松...
【北斗】市は４日から、自宅療養を強いられている新型コロナウイルスの市...
函館保健所、医師会 市立函館保健所と函館市医師会は、新型コロナウイル...
道は、道総合開発委員会委員１人を募集している。締め切りは２月９日（郵...
【北斗】市は４日の市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）で、今年４月...
函館・江差自動車道（約７０キロ）のうち、今年度内の開通を予定する茂辺...
【札幌】鈴木直道知事は４日の定例記者会見で、３回目の新型コロナウイル...
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▽市民一人ひとりの幸せを大切にします 【新規】介護従事者確保対策事...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は１０日から、函館短大食物栄養学科...
【七飯】大沼の冬を代表するイベント「第５６回大沼函館雪と氷の祭典」（...
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■氷上ワカサギ釣り 銀輪輝く姿次々と 道南の冬のレジャーの一つ、氷...
〇…日本気象協会（東京）は１０日、全国のサクラの開花予想（第２回）を...
道は１７日、オンラインで、「ＳＤＧｓ×北海道セミナー２０２２」を開く...
道南全域の四季折々の風景、自然景観、伝統行事、人々の暮らしなどをテー...